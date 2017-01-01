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男子テニスの西岡は２回戦敗退 メンフィス・オープン

更新日時：2017年2月16日(木) PM 03:04
　男子テニスのメンフィス・オープンは１５日、米テネシー州メンフィスで行われ、シングルス２回戦で西岡良仁（ミキハウス）は第２シードのジョン・イスナー（米国）に６―４、３―６、４―６で敗れ、準々決勝には進めなかった。（共同）

 

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