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カーリング日本は黒星スタート 世界ジュニア選手権

更新日時：2017年2月16日(木) PM 04:11
　カーリングの世界ジュニア選手権は１６日、韓国の平昌で開幕し、女子１次リーグで日本代表のあおもりユースはスウェーデンに２―９で敗れて黒星スタートとなった。第６エンドまでに１―９と大差をつけられ、第７エンドを終えてギブアップした。（共同）

 

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