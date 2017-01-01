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ジャンプ高梨が通算５３勝達成 Ｗ杯女子個人第１８戦

更新日時：2017年2月16日(木) PM 05:57
　【平昌共同】平昌冬季五輪のテスト大会を兼ねたノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子個人第１８戦で高梨沙羅（クラレ）が今季９勝目を挙げ、男女を通じて歴代最多に並ぶ通算５３勝を達成した。

　高梨沙羅の１回目＝平昌（共同）

 

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