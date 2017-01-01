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スキー男子大回転、小山が本戦へ アルペン世界選手権

更新日時：2017年2月17日(金) AM 08:24
　スイスのサンモリッツで開催されているアルペンスキーの世界選手権で１６日、１８歳の小山陽平（北海道・双葉高）は男子大回転予選で合計タイム２分５秒１２の２９位となり、１７日の本戦に進んだ。（サンモリッツ共同）

 

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