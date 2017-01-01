米大リーグ、レンジャーズは１６日、インディアンスからフリーエージェントになっていた３５歳の内野手のナポリを１年契約で獲得したと発表した。２季ぶりの復帰でＡＰ通信によると、金額は８５０万ドル（約９億６千万円）。昨季は１５０試合で打率２割３分９厘、３４本塁打、１０１打点。チームのワールドシリーズ進出に貢献した。（共同）