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レンジャーズがナポリ獲得を発表 米大リーグ

更新日時：2017年2月17日(金) AM 10:47
　米大リーグ、レンジャーズは１６日、インディアンスからフリーエージェントになっていた３５歳の内野手のナポリを１年契約で獲得したと発表した。２季ぶりの復帰でＡＰ通信によると、金額は８５０万ドル（約９億６千万円）。昨季は１５０試合で打率２割３分９厘、３４本塁打、１０１打点。チームのワールドシリーズ進出に貢献した。（共同）

 

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