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作曲家の船村徹さんが死去 「王将」「矢切の渡し」

更新日時：2017年2月17日(金) AM 11:27
　「王将」「矢切の渡し」などのヒット曲を生んだ作曲家で文化勲章受章者の船村徹さんが１６日、神奈川県藤沢市の自宅で死去した。８４歳。栃木県出身。

　死去した船村徹さん

 

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