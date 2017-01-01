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スキー、エアリアル代表に田原 フリースタイル世界選手権

更新日時：2017年2月17日(金) PM 03:53
　全日本スキー連盟は１７日、フリースタイルスキーの世界選手権（３月・シエラネバダ＝スペイン）エアリアルの代表に男子の田原直哉（ミルキーウェイ）が決まったと発表した。他の種目の代表は後日発表される。

　田原直哉

 

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