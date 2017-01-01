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カーリング日本は勝って１勝１敗 世界ジュニア選手権

更新日時：2017年2月17日(金) PM 08:56
　カーリングの世界ジュニア選手権は１７日、韓国の平昌で行われ、女子１次リーグで日本代表のあおもりユースは６―５でロシアを破り１勝１敗とした。同点で迎えた第１０エンドに１点を奪った。（共同）

 

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