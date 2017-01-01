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バドミントン日本が準決勝へ アジア混合団体選手権
更新日時：2017年2月17日(金) PM 09:42
バドミントンのアジア混合団体選手権は１７日、ベトナムのホーチミンで行われ、準々決勝で日本は３―２でインドネシアを破り準決勝に進んだ。女子ダブルスの高橋礼華、松友美佐紀（日本ユニシス）組らが勝った。（共同）
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