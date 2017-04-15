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マイナー２Ａの中後は２回１失点 勝敗付かず

更新日時：2017年4月19日(水) PM 03:35
　米大リーグ、ダイヤモンドバックス傘下のマイナー、２Ａジャクソンの中後は１８日、モンゴメリー戦の七回から３番手で登板し、２回を１安打１失点で勝敗は付かなかった。（共同）
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