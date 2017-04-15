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東証、２９円高 

更新日時：2017年4月20日(木) AM 09:34
　２０日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比２９円７６銭高の１万８４６１円９６銭となった。
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