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マイナーの中後は１回を無失点 ダイヤモンドバックス傘下

更新日時：2017年4月21日(金) PM 03:00
　米大リーグ、ダイヤモンドバックス傘下のマイナー、２Ａジャクソンの中後は２０日、モンゴメリー戦の九回に５番手で登板し、１回を１安打無失点で勝敗などは付かなかった。（共同）
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