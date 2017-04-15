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ＦＣ東京の平岡、全治８カ月 練習中負傷、右膝を手術
更新日時：2017年4月21日(金) PM 04:39
Ｊ１のＦＣ東京は２１日、ＭＦ平岡が右膝前十字靱帯損傷、内側半月板損傷で全治まで約８カ月と発表した。３月２９日の練習中に負傷し、４月２０日に埼玉県内の病院で手術を受けた。
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