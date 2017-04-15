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新体操Ｗ杯、日本は団体６位 ウズベキスタン大会

更新日時：2017年4月23日(日) AM 11:54
　新体操のワールドカップ（Ｗ杯）ウズベキスタン大会は２２日、タシケントで行われ、団体総合で日本はフープが１６・５００点、ロープ・ボールが１４・４００点で合計３０・９００点の６位となった。個人総合でリオデジャネイロ五輪代表の皆川夏穂（イオン）は４種目合計６４・６５０点の７位。（共同）
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　皆川夏穂

 

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