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西１２―３日（２３日） 西武が４連勝
更新日時：2017年4月23日(日) PM 04:52
西武が４試合連続の２桁となる１２安打で１２点を奪い４連勝。２―３の六回にメヒアの２点二塁打で逆転し、外崎の適時打で加点。七回に中村の２点二塁打などで５点を挙げた。六回以降は救援陣が無失点。日本ハムは４年ぶりの８連敗。
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