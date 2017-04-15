文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー、ハーフナーは無得点 オランダ１部リーグ

更新日時：2017年4月23日(日) PM 11:13
　【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグで、ハーフナー・マイクのデンハーグは２３日、アウェーでスパルタを１―０で下した。ハーフナーは無得点で後半４３分に退き、５試合連続ゴールはならなかった。
看護職就職ガイダンス
群馬県有力企業　合同企業説明会Ⅱ（4月16日（日） 高崎市）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ