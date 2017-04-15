文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

アーセナルがＦＡ杯決勝へ チェルシーと対戦

更新日時：2017年4月24日(月) AM 08:35
　サッカーのイングランド協会（ＦＡ）カップは２３日、ロンドンのウェンブリー競技場で準決勝が行われ、アーセナルが延長の末に２―１でマンチェスター・シティーに勝ち、チェルシーとの決勝に進んだ。（共同）
看護職就職ガイダンス
群馬県有力企業　合同企業説明会Ⅱ（4月16日（日） 高崎市）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ