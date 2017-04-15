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新体操Ｗ杯で日本５位 フープとロープ・ボールで

更新日時：2017年4月24日(月) AM 10:08
　新体操のワールドカップ（Ｗ杯）ウズベキスタン大会は２３日、タシケントで行われ、団体種目別決勝で日本はフープが１６・８００点、ロープ・ボールが１５・５００点でともに５位だった。個人種目別決勝でリオデジャネイロ五輪代表の皆川夏穂（イオン）はボールが１６・７５０点の４位、フープが１６・５５０点の５位。（共同）
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