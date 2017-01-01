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辺野古工事差し止め訴訟を提起 沖縄・翁長知事が明言

更新日時：2017年4月25日(火) PM 03:50
　沖縄県の翁長雄志知事は２５日、米軍普天間飛行場の移設先、名護市辺野古での政府による護岸工事着手に「重大な決意」で対処するとし、工事差し止め訴訟を提起すると記者団に明言した。具体的な時期は触れなかった。

 

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