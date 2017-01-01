文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
辺野古工事差し止め訴訟を提起 沖縄・翁長知事が明言
更新日時：2017年4月25日(火) PM 03:50
沖縄県の翁長雄志知事は２５日、米軍普天間飛行場の移設先、名護市辺野古での政府による護岸工事着手に「重大な決意」で対処するとし、工事差し止め訴訟を提起すると記者団に明言した。具体的な時期は触れなかった。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
政府、辺野古埋め立て着手 普天間移設、大きな節目
日米韓、北朝鮮に最大圧力 挑発阻止へ首席代表会合
東証続伸、終値２０３円高 １万９０００円台回復
電通３支社幹部を書類送検 関西など違法残業疑い、捜査終結
日本郵政、赤字４００億円 豪子会社損失で民営化後初
諫早訴訟、国控訴せず 開門しない方針と農相
カーリング、日本圧勝で２勝目 混合ダブルス世界選手権
ヤマト運賃最大２０％値上げ ２７年ぶり、９月実施
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
茨城の圏央道全通 都心通らず「成･･･
1000人で「Ｂ・ＢＬＵＥ」演奏しよう･･･
雌のアジアゾウ最年長 イズミちゃん･･･
back number 名曲の舞台に“巡礼” 太･･･
「追悼碑」模した作品展示見送り ･･･
「地域猫活動」で殺処分から救え ･･･
背中に郷土の誇り 上毛かるたＴシ･･･
水木しげるへのファンレター発見 ･･･
上毛かるた 誕生70年でブーム 新た･･･
歴史物語る 松蔭形見の短刀 31日から･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
選挙2017
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信