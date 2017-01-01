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ＳＲのサンウルブズ中鶴が離脱 ２２日の試合で負傷
更新日時：2017年4月25日(火) PM 07:49
ニュージーランド遠征中のスーパーラグビーの日本チーム、サンウルブズは２５日、ＷＴＢ中鶴隆彰が２２日のハイランダーズ戦で負傷したため途中離脱すると発表した。中鶴は昨季のトップリーグで最優秀選手とトライ王に輝き、サントリーの優勝に貢献した。
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