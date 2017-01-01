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エイバル乾は左ＭＦでフル出場 スペイン１部サッカー

更新日時：2017年4月28日(金) AM 07:56
　【ビトリア（スペイン）共同】サッカーのスペイン１部リーグで、ＭＦ乾貴士が所属するエイバルは２７日、敵地でアラベスと０―０で引き分けた。乾は左サイドでフル出場したが、見せ場はなかった。

 

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