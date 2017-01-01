阪神は四回にキャンベルの適時二塁打などで２点先制。五回に中谷が１号ソロを放ち、七回に上本、糸井の適時打で加点した。メッセンジャーは緩急をつけた投球で、７回無失点で開幕４連勝。中日は好機での凡退が響き無得点。