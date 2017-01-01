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ヤ０―７巨（２８日） 巨人が快勝

更新日時：2017年4月28日(金) PM 09:47
　巨人が今季最多の７得点で快勝した。一回に坂本勇の適時打とマギーの３ランで先制。その後も三回に石川の２年ぶりの本塁打で２点を挙げるなど加点した。マイコラスが６回無失点で３勝目。ヤクルトは巨人に３戦連続で零敗した。

 

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