巨人が今季最多の７得点で快勝した。一回に坂本勇の適時打とマギーの３ランで先制。その後も三回に石川の２年ぶりの本塁打で２点を挙げるなど加点した。マイコラスが６回無失点で３勝目。ヤクルトは巨人に３戦連続で零敗した。