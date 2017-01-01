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政府、情報収集急ぐ 北朝鮮ミサイルで

更新日時：2017年4月29日(土) AM 06:07
　政府は２９日、北朝鮮がミサイルを発射し、失敗したとする韓国軍情報を受け、日本国内への影響の有無やミサイルの種類、飛距離などの情報収集を急いだ。政府関係者は「失敗の可能性がある。これから分析する」と述べた。

 

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