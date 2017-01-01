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シャルケの内田はベンチ外 サッカー、ドイツ１部

更新日時：2017年4月29日(土) AM 08:00
　【レーバークーゼン（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグ、シャルケの内田篤人は２８日、４―１で勝ったアウェーでのレーバークーゼン戦でベンチ外だった。

 

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