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ジャクソン中後は１回無失点 マイナー２Ａ

更新日時：2017年4月29日(土) PM 12:14
　米大リーグ、ダイヤモンドバックス傘下のマイナー、２Ａジャクソンの中後は２８日、チャタヌーガ戦の八回に３番手で登板し、１回無安打無失点、３三振１暴投で勝敗などは付かなかった。（共同）

 

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