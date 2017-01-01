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西３―６ロ（２９日） ロッテが逃げ切る

更新日時：2017年4月29日(土) PM 05:01
　ロッテが逃げ切った。一回に福浦の適時二塁打で３点を先制。三回に鈴木がソロ、１点差とされた九回に三木が２ランを放った。二木が八回途中まで３失点で今季初勝利。益田が６セーブ目を挙げた。西武は野上が序盤に崩れて４連敗。

 

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