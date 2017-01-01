広島は岡田が球威のある直球を軸に８回６安打１失点と好投し、３勝目を挙げた。打線は一発攻勢。一回に菊池の２ランで先制し、鈴木の２本塁打と新井のソロで加点した。ＤｅＮＡは今永が３本塁打を浴び、打線もつながらなかった。