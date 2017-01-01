明治安田Ｊ２第１０節（２９日・えがお健康スタジアムほか＝１１試合）横浜ＦＣが熊本に４―１と大勝して勝ち点２０に伸ばし、首位に立った。群馬を下した名古屋と、岡山を退けた湘南は同２０で得失点差により２、３位。東京Ｖは福岡に敗れ４位に下がった。