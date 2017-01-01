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Ｊリーグ、仙台が清水に快勝 第９節、５試合ぶりの勝利

更新日時：2017年4月30日(日) PM 03:16
　明治安田Ｊ１第９節（３０日・ＩＡＩスタジアム日本平ほか＝９試合）仙台がクリスランの２得点などで清水に３―０で快勝し、５試合ぶりの勝利を挙げた。首位浦和は大宮戦。

 

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