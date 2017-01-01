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西２―１ロ（３０日） 西武、連敗４で止める

更新日時：2017年4月30日(日) PM 03:30
　西武が１分けを挟んだ連敗を４で止めた。三回に秋山の５号ソロと中村の適時打で２点を挙げた。ウルフは７回２安打無失点で無傷の４勝目。九回は増田が細谷のソロの１点でしのぎ４セーブ目。ロッテは打線が３安打にとどまった。

 

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