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キタサンブラックが優勝 天皇賞・春

更新日時：2017年4月30日(日) PM 03:20
　競馬のＧ１レース、天皇賞・春は３０日、京都競馬場で行われ、キタサンブラック（武豊騎乗）が優勝した。

 

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