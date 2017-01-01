【評】阪神が競り勝った。同点の八回２死満塁で北條が右前に勝ち越し打を放った。先発能見は尻上がりに調子を上げて６回２失点。３番手の桑原が２勝目。中日は一回に堂上の適時打などで２点を先制したが、二回以降は好機で凡退した。