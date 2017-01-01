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日１―２楽（３０日） 楽天、九回に勝ち越し

更新日時：2017年4月30日(日) PM 05:51
　楽天は四回に今江の二塁打で先行。１―１の九回１死二塁から失策で１点を勝ち越した。岸は７回１失点と粘り、八回を抑えた森原がプロ初勝利。九回は松井裕が締めて１０セーブ目。日本ハムは七回に追い付いた粘りが実らなかった。

 

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