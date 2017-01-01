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マルセイユ酒井宏がフル出場 サッカーのフランス１部

更新日時：2017年5月1日(月) AM 12:01
　【カン（フランス）共同】サッカーのフランス１部リーグ、マルセイユの酒井宏樹は３０日、アウェーのカン戦に右サイドバックでフル出場した。チームは５―１で勝った。

 

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