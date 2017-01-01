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サッカー、乾はフル出場 スペイン１部リーグ

更新日時：2017年5月1日(月) AM 07:40
　【エイバル（スペイン）共同】サッカーのスペイン１部リーグで、ＭＦ乾貴士が所属するエイバルは４月３０日、ホームでレガネスに２―０で勝った。乾は左サイドでフル出場したが、得点はなかった。

 

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