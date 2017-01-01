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ＮＢＡ、セルティックスが先勝 プレーオフ東Ｃ準決勝

更新日時：2017年5月1日(月) PM 03:18
　【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡのプレーオフ（７回戦制）は４月３０日、各地で行われ、東カンファレンス準決勝第１戦で第１シードのセルティックスはトーマスが３３得点と活躍、第４シードのウィザーズを１２３―１１１で下し、白星発進した。　西カンファレンス１回戦ではジャズがクリッパーズに１０４―９１で勝ち、４勝３敗でウォリアーズとのカンファレンス準決勝に進んだ。

 

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