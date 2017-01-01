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楽天・細川、ふくらはぎの筋損傷 復帰まで４週間

更新日時：2017年5月1日(月) PM 05:49
　楽天は１日、細川が仙台市内の病院で左ふくらはぎの筋損傷と診断されたと発表した。復帰まで４週間かかる見込み。４月２９日の練習中に痛め、同３０日に出場選手登録を外れた。

 

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