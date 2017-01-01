文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ココリコの田中さんが離婚 所属事務所が発表

更新日時：2017年5月2日(火) PM 04:33
　人気お笑いコンビ「ココリコ」の田中直樹さん（４６）がタレントの小日向しえさん（３７）と離婚したと、田中さんの所属事務所が２日発表した。長男と次男の親権は田中さんが持つという。

　田中直樹さん

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ