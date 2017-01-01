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広島・松山、背部痛で登録抹消 トレーニング中に痛める

更新日時：2017年5月2日(火) PM 06:21
　広島の松山が２日、出場選手登録を外れた。球団によると試合前のトレーニング中に背部を痛めた。今季はここまで２０試合に出場して打率１割９分６厘、１本塁打、２打点だった。

 

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