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平野美宇、自己最高８位に浮上 卓球の世界ランク

更新日時：2017年5月2日(火) PM 08:22
　国際卓球連盟は２日、５月の世界ランキングを発表し、女子で４月のアジア選手権シングルスを日本勢として２１年ぶりに制した平野美宇（エリートアカデミー）が、前月から三つ上げて自己最高の８位に浮上した。日本勢トップは石川佳純（全農）で二つ落として６位、男子は水谷隼（木下グループ）が一つ落として６位だった。（共同）

　平野美宇

 

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