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ビーチサッカー、日本が敗退 ワールドカップ１次リーグ

更新日時：2017年5月3日(水) AM 09:55
　ビーチサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）は２日、バハマのナッソーで１次リーグ最終戦が行われ、Ｄ組の日本はブラジルに３―９で敗れて準々決勝に進めなかった。大場、後藤（ともに東京Ｖ）がゴールを挙げたものの、点差を広げられて１勝２敗で同組３位。３大会ぶりに１次リーグ敗退となり、ブラジルとタヒチが突破した。（共同）

 

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