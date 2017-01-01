日本ハムがサヨナラ勝ちでロッテと入れ替わって最下位を脱出した。１―１の九回、中田とレアードの連打と敬遠四球で無死満塁として大田がプロ初のサヨナラ打となる中前打を放った。ロッテは抑えの益田が踏ん張れず３連敗。