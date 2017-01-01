文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

日２―１ロ（３日） 日本ハムの大田がサヨナラ打

更新日時：2017年5月3日(水) PM 05:11
　日本ハムがサヨナラ勝ちでロッテと入れ替わって最下位を脱出した。１―１の九回、中田とレアードの連打と敬遠四球で無死満塁として大田がプロ初のサヨナラ打となる中前打を放った。ロッテは抑えの益田が踏ん張れず３連敗。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ