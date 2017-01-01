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楽４―２オ（３日） 楽天の則本が３勝目

更新日時：2017年5月3日(水) PM 05:50
　楽天は二回に岡島の内野ゴロで先制し、六回に銀次の適時打、七回には茂木の２ランで加点した。則本が３試合連続の２桁となる１２三振を奪い、九回途中２失点で３勝目。オリックスはＴ―岡田の９号２ランで追い上げたが遅かった。

 

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