広島はプロ初登板の４年目、中村祐が５回３失点で初勝利。打線は２―３の五回に相手ミスで追い付き、丸の適時打で勝ち越した。六回は会沢の２ラン、七回もエルドレッドの中前打で加点した。中日は連続失策で流れを失い、３連敗。