楽天は０―１の三回に茂木の犠飛で追い付き、五回に失策で勝ち越した。新人の菅原が五回２死満塁で好救援してプロ初勝利。松井裕が１２セーブ目。オリックスはディクソンが６回２失点と好投したが打線の援護がなく今季初黒星。