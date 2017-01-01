阪神は三回に福留の適時打で先制し、四回に梅野が２年ぶりとなるソロ。五回は中谷、福留の本塁打などで５点を加えた。貯金は今季最多の５。藤浪は制球に苦しみながらも７回１／３を１失点で３勝目。ヤクルトは石川が打ち込まれた。