日本ハムが逃げ切って３連勝を飾った。一回にレアードの３ランで先行。七回に中島、浅間、近藤がいずれも適時二塁打を放って３点を奪い、突き放した。加藤は緩急を効果的に使い、７回無失点で２勝目。ロッテは４連敗を喫した。