広島が４併殺を喫しながらも打ち合いを制し、３連勝。６―７の八回に西川のソロで追い付き、代打新井の適時二塁打で勝ち越した。救援のブレイシアが２勝目、九回は今村が締めた。中日は又吉、三ツ間らがリードを守れず、４連敗。