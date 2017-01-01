関西学生野球リーグ第６節第１日は５日、ほっともっとフィールド神戸で行われ、立命大―関大の１回戦で立命大４年の東克樹投手が、昨春の京大１回戦に続いて自身２度目の無安打無得点試合を達成した。同リーグ３０度目（完全試合１試合を含む）で、複数回の達成は東が史上初めて。試合は立命大が６―０で勝った。